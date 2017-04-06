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Иван Перонко: Отрицательная сумма чистых активов РФС составляет 627 миллионов рублей

Источник:  Р-СпортКомментарии

Глава контрольно-ревизионной комиссии РФС Иван Перонко рассказал о финансовом состоянии организации.

«Мы считаем, что наметилась тенденция к улучшению финансового состояния РФС. Есть, конечно, момент, который мы отмечаем – это наличие отрицательной суммы чистых активов в размере 627 миллионов рублей. Но для общественной организации это не столь важный показатель. В целом считаем, что финаносово-хозяйственная деятельность РФС за 2016 год удовлетворительная.

Это (отрицательные активы) за счет убытков прошлых лет. Хотя эта сумма уменьшилась, было время, когда отрицательная сумма чистых активов превышала один миллиард. Сейчас эта сумма составила 627 миллионов рублей. Но угрозы непрерывной деятельности РФС это не наносит», - приводит слова Перонко «Р-Спорт».

Ранее президент РФС Виталий Мутко говорил, что кредиторская задолженность к концу 2016 года составит около 460 миллионов рублей, а полностью долги будут погашены организацией к концу 2017 года.

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