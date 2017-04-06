Диего Давелла: У бразильских телезрителей турниры M-1 Challenge не уступают по популярности UFC

Бразильский боец Диего Давелла рассказывает о своем брате, о впечатлениях от России и российских зрителей, обещает что братья Давелла досрочно финишируют своих оппонентов на M-1 Challenge 76, а также рассказывает об огромном всплеске популярности турниров M-1 Challenge среди бразильских бойцов и телезрителей, благодаря их трансляциям сразу на двух национальных телеканалах Бразилии.

- Расскажи, пожалуйста, немного о вас с братом. Какими единоборствами занимались в детстве? Как попали в MMA?

- С самого детства мы с братом занимались джиу-джитсу и хотели посвятить себя боевым искусствам. Со временем узнали об ММА, стали тренироваться. Тогда появилось желание стать профессиональными бойцами.

- Наверное, тренируетесь постоянно вместе. А что касается секундирования – тяжело ли наблюдать за боем брата из угла?

- Мы всегда тренируемся вместе и поддерживаем друг друга. Нередко секундируем бои друг друга. Если честно, когда находишься в углу брата, особого волнения нет, поскольку мы друг другу доверяем и уверены в том, что подготовка проделана была на совесть. Потому просто следим, чтобы работа в ринге шла по плану.

- Что ты знал о России, когда ехал на свой первый бой в М-1 Global? Были ли какие-то ожидания?

- В России я уже выступал раньше. Страна мне очень нравится, и, отправляясь в нее снова, я знал, что меня ждет отличный бой и прекрасная публика. Что касается самого боя, я считаю, что проделал хорошую работу и весьма преуспел, одолев сильного российского бойца Залимбега Омарова. Поэтому сейчас я ставлю перед собой большую цель – стать чемпионом организации.

- На решение твоего младшего брата провести бой в М-1 Global повлиял ты?

- Хелитон давно хотел получить бой в солидной международной организации, и теперь благодаря М-1 Global, его цель вскоре будет достигнута. Мы ни разу не выступали вдвоем на одном турнире, но думаем, первый опыт станет для нас положительным.

- Расскажи немного о его настрое на бой и подготовке.

- Он очень мотивирован. Он знает, что его соперник любит работать первым номером, но, тем не менее, Хелитон уверен в своих силах. Он и его черный пояс по джиу-джитсу убеждены, что смогут превзойти оппонента в любом компоненте боя.

- Чего зрителям ожидать от ваших боев на турнире в Ингушетии?

- Как я уже сказал, мой брат настроен решительно. Со мной та же история. Так что болельщикам стоит ожидать от нас обоих агрессии и напора. Наши бои не дойдут до решения судей – нокаут или сдача соперника, будет так. И конечно, нас будут поддерживать наши многочисленные болельщики в Бразилии. Турниры М-1 Global сейчас очень популярны в нашей стране, не уступая UFC, их показывают и по федеральному и по кабельному ТВ. У нас все очень любят смотреть бои из России, поскольку они обычно очень агрессивны.