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Левандовски опроверг информацию о травме подколенного сухожилия

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски оставил запись на своей странице в Twitter, посвященную информации о его травме.

Ранее СМИ уверяли, что игрок сборной Польши повредил подколенное сухожилие, и теперь рискует пропустить первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», а также встречу с дортмундской «Боруссией» в рамках 28-го тура немецкой бундеслиги.

«Все в порядке. Я буду готов», – написал футболист «Баварии».

Напомним, первая игра с действующим победителем Лиги чемпионов команда Карло Анчелотти проведет 12 апреля в Мюнхене, а матч со «шмелям» – 8 апреля.

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