Левандовски опроверг информацию о травме подколенного сухожилия

Форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски оставил запись на своей странице в Twitter, посвященную информации о его травме.

Ранее СМИ уверяли, что игрок сборной Польши повредил подколенное сухожилие, и теперь рискует пропустить первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», а также встречу с дортмундской «Боруссией» в рамках 28-го тура немецкой бундеслиги.

«Все в порядке. Я буду готов», – написал футболист «Баварии».

Everything is fine! I will be ready💪 @FCBayern @bundesliga_de