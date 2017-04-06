Винус Уильямс: Не стоит судить о Шараповой только по дисквалификации за мельдоний

Американская теннисистка Винус Уильямс прокомментировала будущее возвращение на корт россиянки Марии Шараповой. Она считает, что не стоит слишком строго относиться к российской теннисистке из-за ее недавней дисквалификации.

«Иногда в жизни случаются такие вещи. Один случай не может определять то, каким является человек», - сказала Винус, комментируя ситуацию с Шараповой. Ее слова приводит postandcourier.com.

Напомним, Шарапова была изначально дисквалифицирова на на два года, после того как на открытом чемпионате Австралии у нее в крови обнаружили мельдоний — средство, которое спортсменка принимала на протяжении десяти лет в полном соответствии с существовавшими до определенного момента правилами соревнований. С января 2016 года этот препарат был внесен в список запрещенных. Позднее срок ее дисквалификации был сокращен.

Дисквалификация Шараповой закончится спустя два дня после начала Гран-при в Штутгарте 24 апреля. Организаторы вручили ей wild card.