Винус Уильямс: Не стоит судить о Шараповой только по дисквалификации за мельдоний
Американская теннисистка Винус Уильямс прокомментировала будущее
возвращение на корт россиянки Марии Шараповой. Она считает, что не стоит
слишком строго относиться к российской теннисистке из-за ее недавней
дисквалификации.
«Иногда в жизни случаются такие вещи. Один случай не может определять то,
каким является человек», - сказала Винус, комментируя ситуацию с Шараповой. Ее
слова приводит postandcourier.com.
Напомним,
Шарапова была изначально дисквалифицирова
Дисквалификация Шараповой закончится
спустя два дня после начала Гран-при в Штутгарте 24 апреля. Организаторы
вручили ей wild card.