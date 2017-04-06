Нападающий «Динамо СПб» Тамбиев впервые вызван в сборную Латвии
Нападающий «Динамо СПб» Кирилл Тамбиев получил вызов в сборную Латвии на товарищеские встречи против Беларуси.
Для 25-летнего форварда приглашение в сборную стало первым в карьере.
В сезоне-2016/17 Тамбиев провел 36 матчей в регулярном чемпионате ВХЛ, набрав 35 (7+28) очков, и стал лучшим ассистентом лиги. В плей-офф Тамбиев заработал 14 (7+7) очков в 13 встречах.
Напомним, сборная Латвии проведет товарищеские встречи с Беларусью 7 и 8 апреля.
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