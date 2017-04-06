Каролин Возняцки: Возвращение Шараповой в апреле - это нечестно
Датская теннисистка Каролин Возняцки прокомментировала будущее
возвращение на корт россиянки Марии Шараповой. Она считает, Мария должна
понести более строгое наказание.
«Я думаю, что
это очень спорно – разрешать выступать игроку (не имеет значения, какому) на
турнире на той же неделе, когда она все еще дисквалифицирована за допинг.
Думаю, что это неуважение к WTA и
остальным игрокам.
Считаю, что все заслуживают второй шанс, и она будет бороться за
него. Думаю, что она будет хорошо играть. Люди совершают ошибки, но тогда нужно
начинать с самого низа. Это нельзя сравнить с тем, когда ты, например,
получаешь травму», - цитирует Возняцки postandcourier.com.
Напомним,
Шарапова была изначально дисквалифицирова
Дисквалификация Шараповой закончится
спустя два дня после начала Гран-при в Штутгарте 24 апреля. Организаторы
вручили ей wild card.