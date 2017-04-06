Каролин Возняцки: Возвращение Шараповой в апреле - это нечестно

Датская теннисистка Каролин Возняцки прокомментировала будущее возвращение на корт россиянки Марии Шараповой. Она считает, Мария должна понести более строгое наказание.

«Я думаю, что это очень спорно – разрешать выступать игроку (не имеет значения, какому) на турнире на той же неделе, когда она все еще дисквалифицирована за допинг. Думаю, что это неуважение к WTA и остальным игрокам.

Считаю, что все заслуживают второй шанс, и она будет бороться за него. Думаю, что она будет хорошо играть. Люди совершают ошибки, но тогда нужно начинать с самого низа. Это нельзя сравнить с тем, когда ты, например, получаешь травму», - цитирует Возняцки postandcourier.com.

Напомним, Шарапова была изначально дисквалифицирова на на два года, после того как на открытом чемпионате Австралии у нее в крови обнаружили мельдоний — средство, которое спортсменка принимала на протяжении десяти лет в полном соответствии с существовавшими до определенного момента правилами соревнований. С января 2016 года этот препарат был внесен в список запрещенных. Позднее срок ее дисквалификации был сокращен.

Дисквалификация Шараповой закончится спустя два дня после начала Гран-при в Штутгарте 24 апреля. Организаторы вручили ей wild card.