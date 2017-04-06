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Анохин опроверг информацию о договорном матче между «Локомотивом» и «Элмонтом»

Источник:  Р-СпортКомментарии

Глава комитета Российского футбольного союза (РФС) по пляжному футболу Сергей Анохин прокомментировал информацию о том, что матч «Кубка двух столиц» между «Локомотивом» и «Элмонтом» не был доигран из-за сильного дождя, однако отмена встречи была невыгодна клубам, поэтому стороны решили «расписать» исход.

«Я подчеркиваю, что матч был не договорным, а недоигранным. Эта игра считалась несостоявшейся. Там, к сожалению, были подложные документы. КДК РФС этот вопрос рассматривал еще в августе 2016 года и вынес очень серьезное наказание и «Локомотиву», и «Элмонту», и, самое главное, судьям, которые обсуживали этот матч - Смолянинову и Титову, которые до сих пор отбывают наказание. И в пляжно-футбольной семье мы этих судей обратно не ждем. РФС жестко отреагировал на это», – цитирует Анхоина агентство «Р-Спорт».

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