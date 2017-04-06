Ходоки просят оставить дистанцию 50 км в программе Олимпиад и чемпионатов мира

Около 60 ведущих ходоков мира требуют оставить спортивную ходьбу на 50 километров в программе Олимпиад и чемпионатов мира. Они планируют направить соответствующую петицию в IAAF.

Ранее стало известно, что эта дистанция может быть исключена из программы Олимпийских игр и чемпионатов мира.

Сообщается, что изменения формата соревнований будут обсуждаться в Лондоне с 12 по 13 апреля на конгрессе IAAF. На данный момент мужчины соревнуются на дистанциях 20 и 50 км, а женщины – только на дистанции 20 км. Возможно, вместо этого как мужчины, так и женщины будут проходить дистанцию полумарафона – 21,1 км.

Спортсмены просят оставить дистанцию как минимум на следующей летней Олимпиаде в Токио, а затем вернуться к дискуссии о формате.