Ходоки просят оставить дистанцию 50 км в программе Олимпиад и чемпионатов мира
Около 60
ведущих ходоков мира требуют оставить спортивную ходьбу на 50 километров в
программе Олимпиад и чемпионатов мира. Они планируют направить соответствующую
петицию в IAAF.
Ранее стало
известно, что эта дистанция может быть исключена из программы Олимпийских игр и
чемпионатов мира.
Сообщается,
что изменения формата соревнований будут обсуждаться в Лондоне с 12 по 13
апреля на конгрессе IAAF. На данный момент мужчины соревнуются на дистанциях 20 и 50
км, а женщины – только на дистанции 20 км. Возможно, вместо этого как мужчины,
так и женщины будут проходить дистанцию полумарафона – 21,1 км.
Спортсмены
просят оставить дистанцию как минимум на следующей летней Олимпиаде в Токио, а
затем вернуться к дискуссии о формате.
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