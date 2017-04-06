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Россиянин Ахмедов объявлен чемпионом ОИ-2008 вместо дисквалифицированного Таймазова

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как сообщает официальный сайт Объединенного мира борьбы (UWW), россиянин Бахтияр Ахмедов объявлен победителем ОИ-2008 года в Пекине в весовой категории до 120 кг вместо дисквалифицированного Артура Таймазова из Узбекистана.

Напомним, Таймазов на Играх в Пекине победил Ахмедова в финале соревнований в категории до 120 кг, а в среду МОК лишил Таймазова золотой медали после перепроверки допинг-проб.

Отмечается, что серебряным призером в данной весовой категории объявлен представлявший на Играх-2008 Словакию Давид Мусульбес, бронзовым – кубинец Дисней Родригес Валера.

UWW также дисквалифицировал на два года олимпийского чемпиона-2004 34-летнего российского борца Хасана Бароева, лишенного МОК серебряной медали Игр в Пекине за допинг. Результаты борца аннулированы с Олимпиады-2008 по август 2010 года. В 2013 году главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили сообщил, что Бароев завершил карьеру.

Также сообщается, что UWW дисквалифицировал за нарушение антидопинговых правил пожизненно казахстанского борца Сослана Тигиева, ранее лишенного бронзы Игр-2012, и на два года Таймураза Тигиева из Узбекистана.

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