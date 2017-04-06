«Урал» обыграл «Рубин» и вышел в финал Кубка России

Матч 1/2 финала Кубка России между «Уралом» и «Рубином» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Урала».

На 13-й минуте ударом с близкого расстояния счет в матче открыл Владимир Ильин. На 31-й минуте благодаря точному удару головой восстановил равновесие Жонатас. Во втором тайме Александр Новиков после навеса от Димитрова вновь вывел «Урал» вперед.

В финале «Урал» сыграет с «Локомотивом», который во вчерашнем полуфинале обыграл «Уфу». Финальный матч пройдет в Сочи 2 мая. «Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Урал» - «Рубин».

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1/2 финала