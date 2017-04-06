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«Урал» обыграл «Рубин» и вышел в финал Кубка России

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 1/2 финала Кубка России между «Уралом» и «Рубином» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Урала».

На 13-й минуте ударом с близкого расстояния счет в матче открыл Владимир Ильин. На 31-й минуте благодаря точному удару головой восстановил равновесие Жонатас.  Во втором тайме Александр Новиков после навеса от Димитрова вновь вывел «Урал» вперед.

В финале «Урал» сыграет с «Локомотивом», который во вчерашнем полуфинале обыграл «Уфу». Финальный матч пройдет в Сочи 2 мая. «Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Урал» - «Рубин».

Кубок России

1/2 финала 

Матч

Урал - Рубин - 2:1 (1:1)

Голы

Ильин 13 (1:0). Жонатас 31 (1:1). Новиков 57 (2:1).

Состав

Урал: Заболотный, Новиков, Меркулов, Балажиц, Бикфалви (Манучарян, 35), Фидлер, Кулаков, Димитров (Коробов, 82), Емельянов, Ильин, Лунгу

Рубин: Рыжиков, Бауэр, Самбрано, Бурлак, Набиуллин, Лестьенн (Карадениз, 75), Цакташ (Ахметов, 69), Камболов, Жемалетдинов (Ткачук, 47), Рочина, Жонатас

Незабитые пенальти

Жонатас (Рубин), 39

Предупреждения:

Кулаков, 81 - Камболов, 87

Место и дата

06 апреля 17:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция


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