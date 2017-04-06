«Урал» обыграл «Рубин» и вышел в финал Кубка России
Матч 1/2
финала Кубка России между «Уралом» и «Рубином» завершился победой хозяев.
Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Урала».
На 13-й
минуте ударом с близкого расстояния счет в матче открыл Владимир Ильин. На 31-й
минуте благодаря точному удару головой восстановил равновесие Жонатас. Во втором тайме Александр Новиков после
навеса от Димитрова вновь вывел «Урал» вперед.
В финале «Урал» сыграет с «Локомотивом», который во вчерашнем полуфинале обыграл «Уфу». Финальный матч пройдет в Сочи 2 мая. «Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Урал» - «Рубин».
Кубок России
1/2 финала
Матч
Голы
Ильин 13 (1:0). Жонатас 31 (1:1). Новиков 57 (2:1).
Состав
Урал: Заболотный, Новиков, Меркулов, Балажиц, Бикфалви (Манучарян, 35), Фидлер, Кулаков, Димитров (Коробов, 82), Емельянов, Ильин, Лунгу
Рубин: Рыжиков, Бауэр, Самбрано, Бурлак, Набиуллин, Лестьенн (Карадениз, 75), Цакташ (Ахметов, 69), Камболов, Жемалетдинов (Ткачук, 47), Рочина, Жонатас
Незабитые пенальти
Жонатас (Рубин), 39
Предупреждения:
Место и дата
06 апреля 17:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция