Юрген Клопп: Будь на нашем месте «Челси», «Борнмут» остался бы без мяча
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил игру своей команды в матче 31-го тура АПЛ с «Борнмутом», который завершился вничью (2:2).
«Наверное, будь на нашем месте «Челси», «Борнмут» не получил бы мяча. Особенно в последние 20 минут игры. Да, стоит признать, что у нашей команды пока недостаточно опыта. Однако, эта встреча пойдет нам только на пользу.
С другой стороны, мы неплохо атакуем. Возможно, поэтому у нас возникают проблемы. «Ливерпуль» очень много уделяет внимания атаке. В любом случае, игра с «Борнмутом» послужит для нас настоящим уроком», – приводит слова Клоппа Sky Sports.
На данный момент мерсисайдский клуб занимает третье место в таблице премьер-лиги, набрав 60 очков.
В следующем туре «красные» сыграют 8 апреля против «Сток Сити».
Матч
Ливерпуль - Борнмут - 2:2 (1:1)
Голы
Афобе 10 (0:1). Коутиньо 40 (1:1). Ориги 59 (2:1). Кинг 87 (2:2).
Состав
Ливерпуль: Миньоле, Клаван, Ловрен, Клайн, Милнер, Джан, Коутиньо (Матип, 65), Вейналдум, Лейва, Фирмино, Ориги
Борнмут: Боруц, Фрэнсис, Кук С., Смит А., Дэниелс, Кинг, Айб (Фрейзер, 61), Пью (Градель, 83), Уилшер, Артер, Афобе
Предупреждения:
Судья:
Ли Мэйсон (Англия)
Место и дата
05 апреля 22:00, Энфилд, Онлайн-трансляция