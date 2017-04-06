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Юрген Клопп: Будь на нашем месте «Челси», «Борнмут» остался бы без мяча

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил игру своей команды в матче 31-го тура АПЛ с «Борнмутом», который завершился вничью (2:2).

«Наверное, будь на нашем месте «Челси», «Борнмут» не получил бы мяча. Особенно в последние 20 минут игры. Да, стоит признать, что у нашей команды пока недостаточно опыта. Однако, эта встреча пойдет нам только на пользу.

С другой стороны, мы неплохо атакуем. Возможно, поэтому у нас возникают проблемы. «Ливерпуль» очень много уделяет внимания атаке. В любом случае, игра с «Борнмутом» послужит для нас настоящим уроком», – приводит слова Клоппа Sky Sports.

На данный момент мерсисайдский клуб занимает третье место в таблице премьер-лиги, набрав 60 очков.

В следующем туре «красные» сыграют 8 апреля против «Сток Сити».

Матч

Ливерпуль - Борнмут - 2:2 (1:1)

Голы

Афобе 10 (0:1). Коутиньо 40 (1:1). Ориги 59 (2:1). Кинг 87 (2:2).

Состав

Ливерпуль: Миньоле, Клаван, Ловрен, Клайн, Милнер, Джан, Коутиньо (Матип, 65), Вейналдум, Лейва, Фирмино, Ориги

Борнмут: Боруц, Фрэнсис, Кук С., Смит А., Дэниелс, Кинг, Айб (Фрейзер, 61), Пью (Градель, 83), Уилшер, Артер, Афобе

Предупреждения:

Лейва, 28 - Фрейзер, 90

Судья:

Ли Мэйсон (Англия)

Место и дата

05 апреля 22:00, Энфилд, Онлайн-трансляция

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