Юрген Клопп: Будь на нашем месте «Челси», «Борнмут» остался бы без мяча

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил игру своей команды в матче 31-го тура АПЛ с «Борнмутом», который завершился вничью (2:2).



«Наверное, будь на нашем месте «Челси», «Борнмут» не получил бы мяча. Особенно в последние 20 минут игры. Да, стоит признать, что у нашей команды пока недостаточно опыта. Однако, эта встреча пойдет нам только на пользу.

С другой стороны, мы неплохо атакуем. Возможно, поэтому у нас возникают проблемы. «Ливерпуль» очень много уделяет внимания атаке. В любом случае, игра с «Борнмутом» послужит для нас настоящим уроком», – приводит слова Клоппа Sky Sports.

На данный момент мерсисайдский клуб занимает третье место в таблице премьер-лиги, набрав 60 очков.

В следующем туре «красные» сыграют 8 апреля против «Сток Сити».