«Спартак» – «Оренбург». Оба клуба оштрафованы КДК РФС
По итогам матча 21-го тура чемпионата России «Спартак» - «Оренбург» (3:2) штраф получили оба клуба. Об этом сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.
«По матчу «Спартак» - «Оренбург»: за задержку начала встречи по вине команды гостей
на четыре минуты «Оренбург» оштрафован на 50 тысяч рублей. За использование
болельщиками хозяев поля пиротехники «Спартак» наказан штрафом в размере 60
тысяч», - цитирует Григорьянца ТАСС.
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