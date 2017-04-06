Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал2 : 1Рубин
Хоккей  Реактор4 : 1Алмаз
Баскетбол  Маккаби Тель-Авив- : -Панатинаикос
Хоккей  Красная Армия5 : 3Кузнецкие Медведи
Баскетбол  Фенербахче- : -Барселона
Футбол  Валенсия- : -Сельта
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дивок Ориги: Для «Ливерпуля» ситуация не критична, у нас еще будет возможность заработать свои очки

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард «Ливерпуля» Дивок Ориги дал комментарий после ничейного матча с «Борнмутом» (2:2) в рамках 31-го тура английской премьер-лиги.

«Думаю, ситуация не критична. У нас еще будет возможность заработать свои очки. Посмотрите повтор матча с «Борнмутом». Мы приложили максимум усилий, чтобы одержать победу. «Ливерпуль» создавал голевые моменты, но на таком уровне обострять игру недостаточно. Нужно забивать.

Сейчас мы должны проанализировать ситуацию. Через пару дней команде предстоит встретиться со «Сток Сити». Конечно, мы знали, что конкуренция за место в четверке лучших команд АПЛ будет очень тяжелой. Думаю, нам важно больше не повторить тех ошибок, которые мы совершили в матче с «Борнмутом», – цитирует бельгийца официальный сайт «красных».

На данный момент мерсисайдский клуб занимает третье место в таблице премьер-лиги, набрав 60 очков.

В следующем туре «красные» сыграют 8 апреля против «Сток Сити».

Матч

Ливерпуль - Борнмут - 2:2 (1:1)

Голы

Афобе 10 (0:1). Коутиньо 40 (1:1). Ориги 59 (2:1). Кинг 87 (2:2).

Состав

Ливерпуль: Миньоле, Клаван, Ловрен, Клайн, Милнер, Джан, Коутиньо (Матип, 65), Вейналдум, Лейва, Фирмино, Ориги

Борнмут: Боруц, Фрэнсис, Кук С., Смит А., Дэниелс, Кинг, Айб (Фрейзер, 61), Пью (Градель, 83), Уилшер, Артер, Афобе

Предупреждения:

Лейва, 28 - Фрейзер, 90

Судья:

Ли Мэйсон (Англия)

Место и дата

05 апреля 22:00, Энфилд, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с Лингардом (фото)Как сообщает пресс-служба «Манчестер Юнайтед», воспитанник «красных дьяволов» Джесси Лингард продолжит выступления за английский клуб.Их пример – нам наука? Как менялись европейские чемпионатыИх пример – нам наука? Как менялись европейские чемпионатыРФПЛ, если верить ее функционерам, стоит на краю пропасти, и выхода два.«В следующем году забью еще больше». Мхитарян дал обещание фанатам «МЮ»«В следующем году забью еще больше». Мхитарян дал обещание фанатам «МЮ»Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян дал небольшое интервью телеканалу Sky Sports.Юрген Клопп: Будь на нашем месте «Челси», «Борнмут» остался бы без мячаГлавный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил игру своей команды в матче 31-го тура АПЛ с «Борнмутом», который завершился вничью (2:2).«Челси»: 18 очков до титула. Пять главных событий тура АПЛ«Челси»: 18 очков до титула. Пять главных событий тура АПЛ«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях 31-го тура чемпионата Англии.Муса может подать в суд на журналистов, обвинивших его в избиении женыФорвард «Лестера» Ахмед Муса недоволен тем, что в прессе сообщили о том, что он, якобы, избил свою жену. Он рассматривает возможность судебного иска.Альваро Мората: Видимо, Конте звонит мне на старый телефонФорвард мадридского «Реала» Альваро Мората прокомментировал информацию о возможном переезде в «Челси», а также порассуждал на тему приобретений «сливочных».Сухой порох и сломленный молотСухой порох и сломленный молотОбозреватель «Советского спорта» рассказывает о том, как «Арсенал» обретал уверенность в себе.Сеск Фабрегас: Слухи о переходе в «Реал» не беспокоят Азара, он – важный игрок «Челси», как и яПолузащитник «Челси» Сеск Фабрегас ответил на вопросы журналистов после матча 31-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (2:1).«Интер» рассматривает кандидатуру Сампаоли«Интер» может обратиться к кандидатуре аргентинца Хорхе Сампаоли при выборе нового главного тренера, сообщает Football Italia.Антонио Конте: Коста ударил Компани? Во время игры трудно разобраться в таком эпизоде (видео)Главный тренер «Челси» Антонио Конте после матча 31-го тура премьер-лиги с «Манчестер Сити» (2:1) прокомментировал эпизод, в котором форвард «синих» Диего Коста ударил защитника соперника Венсана Компани.Турнир прогнозистов АПЛ. Результаты 18-го тураТурнир прогнозистов АПЛ. Результаты 18-го тураВ очередном раунде турнира прогнозистов АПЛ «Советский спорт» снова представлял старший статистик Андрей Тиссен.Не выдумывай лишнего. Почему «Челси» неуязвим в нынешнем сезоне АПЛНе выдумывай лишнего. Почему «Челси» неуязвим в нынешнем сезоне АПЛ«Советский спорт» - о том, как «Челси», победив «Сити», сделал еще один важный шаг в чемпионской гонке АПЛ.«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 51 миллион евро за ПеришичаПолузащитник «Интера» Иван Перишич интересен «Манчестер Юнайтед». Английский клуб готов заплатить 51 миллион евро за 28-летнего хорвата, сообщает Football Italia.Антонио Конте: Я стал игроком и помог «Челси» одолеть лучшую команду АПЛАнтонио Конте: Я стал игроком и помог «Челси» одолеть лучшую команду АПЛПредставители «Челси» и «Манчестер Сити» поделились эмоциями после матча 31-го тура английской премьер-лиги.Полиция Лестера подозревает Ахмеда Мусу в домашнем насилииНападающий «Лестера» Ахмед Муса был доставлен в полицейский участок. Игрока подозревают в нападении на свою супругу.Фанаты «Арсенала» провели акцию протеста против ВенгераБолельщики «Арсенала» провели очередную акцию протеста против главного тренера команды Арсена Венгера.«Ливерпуль» не удержал победу над «Борнмутом»«Ливерпуль» сыграл вничью «Борнмут» в 31-м туре чемпионата Англии со счетом 2:2.АПЛ. 31-й тур. «Ливерпуль» и «Борнмут» сыграли вничью, «Челси» победил «Манчестер Сити» и другие матчиРезультаты матчей 31-го тура чемпионата Англии.Дубль Азара принес «Челси» победу над «Манчестер Сити»«Челси дома обыграл «Манчестер Сити» (2:1) в 31-м туре чемпионата Англии.
Греко-римская борьба
Российский борец Бароев дисквалифицирован на два года за допинг
Хоккей
Агент Задорова: Знаю, что интерес к Никите проявляет ЦСКА
Футбол
«Спартак» – «Оренбург». Оба клуба оштрафованы КДК РФС
Футбол
«Урал» обыграл «Рубин» и вышел в финал Кубка России
все новости
Борнмут
Борнмуткалендарьстатистика
Ливерпуль
Ливерпулькалендарьстатистика
Дивок Ориги
Дивок Оригивсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости