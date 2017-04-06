Дивок Ориги: Для «Ливерпуля» ситуация не критична, у нас еще будет возможность заработать свои очки

Форвард «Ливерпуля» Дивок Ориги дал комментарий после ничейного матча с «Борнмутом» (2:2) в рамках 31-го тура английской премьер-лиги.

«Думаю, ситуация не критична. У нас еще будет возможность заработать свои очки. Посмотрите повтор матча с «Борнмутом». Мы приложили максимум усилий, чтобы одержать победу. «Ливерпуль» создавал голевые моменты, но на таком уровне обострять игру недостаточно. Нужно забивать.

Сейчас мы должны проанализировать ситуацию. Через пару дней команде предстоит встретиться со «Сток Сити». Конечно, мы знали, что конкуренция за место в четверке лучших команд АПЛ будет очень тяжелой. Думаю, нам важно больше не повторить тех ошибок, которые мы совершили в матче с «Борнмутом», – цитирует бельгийца официальный сайт «красных».

На данный момент мерсисайдский клуб занимает третье место в таблице премьер-лиги, набрав 60 очков.

В следующем туре «красные» сыграют 8 апреля против «Сток Сити».