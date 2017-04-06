Агент Задорова: Знаю, что интерес к Никите проявляет ЦСКА

ЦСКА интересуется защитником «Колорадо» Никитой Задоровым. Об этом сообщил агент игрока Александр Тыжных.

«Знаю, что ЦСКА проявляет интерес к Задорову, а дальше все зависит от переговоров с «Колорадо». Надеюсь, что в ближайшие дни начнутся переговоры о контракте с клубом на несколько лет. Сейчас переговоры с «Колорадо» - самое основное, самое главное для нас», - цитирует Тыжных ТАСС.

В текущем сезоне 21-летний Никита Задоров провел 56 матчей за «Колорадо» и набрал 10 (0+10) очков.