Российский борец Бароев дисквалифицирован на два года за допинг
Борец греко-римского стиля россиянин Хасан Бароев дисквалифицирован на два года в связи с положительной допинг-пробой. Об этом сообщает сайт UWW (Объединенный мир борьбы).
Сообщается, что результаты 34-летнего спортсмена августа 2008 по
август 2010 года были аннулированы. При этом он уже завершил карьеру.
Отметим, что ранее МОК уже лишил Бароева серебряной медали
Олимпиады-2008 за допинг. Это произошло в результате перепроверки его допинг
пробы в 2016 году, которая дала положительный результат. У него осталось золото
Олимипады-2004 в Афинах.
Напомним также, что в организме Бароева был обнаружен запрещенный
препарат туринабол.
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