Российский борец Бароев дисквалифицирован на два года за допинг

Борец греко-римского стиля россиянин Хасан Бароев дисквалифицирован на два года в связи с положительной допинг-пробой. Об этом сообщает сайт UWW (Объединенный мир борьбы).

Сообщается, что результаты 34-летнего спортсмена августа 2008 по август 2010 года были аннулированы. При этом он уже завершил карьеру.



Отметим, что ранее МОК уже лишил Бароева серебряной медали Олимпиады-2008 за допинг. Это произошло в результате перепроверки его допинг пробы в 2016 году, которая дала положительный результат. У него осталось золото Олимипады-2004 в Афинах.

Напомним также, что в организме Бароева был обнаружен запрещенный препарат туринабол.