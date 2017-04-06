Александр Тарханов: Это история уральского футбола

Главный тренер «Урала» после победы над «Рубином» пообщался с журналистами.

- Сегодня была настоящая кубковая игра, никто не хотел уступать. Обе команды имели много подходов к воротам соперника. В первом тайме мы владели преимуществом, но затем его отдали, «Рубин» сравнял счет и заработал пенальти. А во втором тайме была равная игра. Поле было тяжелое, мягкое. Бикфалви из-за этого и получил травму. Мы вышли в финал, это история уральского футбола.



- Почему не стали использовать третью замену?

- Команда двигалась, все смотрелись хорошо, не возникало проблем с заменами. Мы хотели при счете 1:1 выпустить Павлюченко, но потом придержали. В такой игре опасно делать замены.

- Уже наметили план подготовки?

- У нас будет три игры подряд, до 2 мая пять матчей. Будем планировать, заранее ничего не решали. «Локомотив» будет в таком же режиме работать, поэтому все хорошо.