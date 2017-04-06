Александр Тарханов: Это история уральского футбола
Главный тренер «Урала» после победы над «Рубином» пообщался с журналистами.
- Почему не стали использовать третью замену?
- Команда двигалась, все смотрелись хорошо, не возникало проблем с заменами. Мы хотели при счете 1:1 выпустить Павлюченко, но потом придержали. В такой игре опасно делать замены.
- У нас будет три игры подряд, до 2 мая пять матчей. Будем планировать, заранее ничего не решали. «Локомотив» будет в таком же режиме работать, поэтому все хорошо.
- Судья очень часто не обращал внимание на нарушения со стороны казанцев...
- Мы победили, поэтому обсуждать судейство нет смысла. А вообще Алексея Еськова я хорошо знаю. Он судит в Европе, поэтому дает бороться.
Матч
Голы
Ильин 13 (1:0). Жонатас 31 (1:1). Новиков 57 (2:1).
Состав
Урал: Заболотный, Новиков, Меркулов, Балажиц, Бикфалви (Манучарян, 35), Фидлер, Кулаков, Димитров (Коробов, 82), Емельянов, Ильин, Лунгу
Рубин: Рыжиков, Бауэр, Самбрано, Бурлак, Набиуллин, Лестьенн (Карадениз, 75), Цакташ (Ахметов, 69), Камболов, Жемалетдинов (Ткачук, 47), Рочина, Жонатас
Незабитые пенальти
Жонатас (Рубин), 39
Предупреждения:
Место и дата
06 апреля 17:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция