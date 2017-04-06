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Александр Тарханов: Это история уральского футбола

Данил Паливода
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Урала» после победы над «Рубином» пообщался с журналистами.

- Сегодня была настоящая кубковая игра, никто не хотел уступать. Обе команды имели много подходов к воротам соперника. В первом тайме мы владели преимуществом, но затем его отдали, «Рубин» сравнял счет и заработал пенальти. А во втором тайме была равная игра. Поле было тяжелое, мягкое. Бикфалви из-за этого и получил травму. Мы вышли в финал, это история уральского футбола.

- Почему не стали использовать третью замену?
- Команда двигалась, все смотрелись хорошо, не возникало проблем с заменами. Мы хотели при счете 1:1 выпустить Павлюченко, но потом придержали. В такой игре опасно делать замены.

- Уже наметили план подготовки?
- У нас будет три игры подряд, до 2 мая пять матчей. Будем планировать, заранее ничего не решали. «Локомотив» будет в таком же режиме работать, поэтому все хорошо.

- Судья очень часто не обращал внимание на нарушения со стороны казанцев...
- Мы победили, поэтому обсуждать судейство нет смысла. А вообще Алексея Еськова я хорошо знаю. Он судит в Европе, поэтому дает бороться.

Матч

Урал - Рубин - 2:1 (1:1)

Голы

Ильин 13 (1:0). Жонатас 31 (1:1). Новиков 57 (2:1).

Состав

Урал: Заболотный, Новиков, Меркулов, Балажиц, Бикфалви (Манучарян, 35), Фидлер, Кулаков, Димитров (Коробов, 82), Емельянов, Ильин, Лунгу

Рубин: Рыжиков, Бауэр, Самбрано, Бурлак, Набиуллин, Лестьенн (Карадениз, 75), Цакташ (Ахметов, 69), Камболов, Жемалетдинов (Ткачук, 47), Рочина, Жонатас

Незабитые пенальти

Жонатас (Рубин), 39

Предупреждения:

Кулаков, 81 - Камболов, 87

Место и дата

06 апреля 17:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция

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