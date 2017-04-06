Молодежная сборная России выиграла турнир в Словакии
В Словакии завершился международный турнир с участием пяти команд.
Его победителем стала молодежная сборная России.
Российская
команда одержала три победы в четырех матчах. Сегодня сборная Чехии обыграла
команду Финляндии (3:1), что и обеспечило россиянам первое место.
«Очень доволен турниром.
Посмотрел здесь лучших игроков из МХЛ. Уровень международного хоккея сильно
отличается от клубного, и теперь ребята поняли, сколько еще надо работать над
своим мастерством.
Впереди Кубок Черного моря, на который мы планируем привлечь всех кандидатов на участие в чемпионате мира. Привлечем всех ребят, выступающих за океаном. Интересно посмотреть на Виталия Абрамова и Дмитрия Соколова
. Плюс
сейчас начинается юниорский чемпионат мира. Там от нашего тренерского штаба
будет Юрий Бабенко. За всеми внимательно следим, удачи и побед команде, -
сказал главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин. Его слова приводит официальный сайт ФХР.