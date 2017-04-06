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Молодежная сборная России выиграла турнир в Словакии

Источник:  ФХРКомментарии

В Словакии завершился международный турнир с участием пяти команд. Его победителем стала молодежная сборная России.

Российская команда одержала три победы в четырех матчах. Сегодня сборная Чехии обыграла команду Финляндии (3:1), что и обеспечило россиянам первое место.

 «Очень доволен турниром. Посмотрел здесь лучших игроков из МХЛ. Уровень международного хоккея сильно отличается от клубного, и теперь ребята поняли, сколько еще надо работать над своим мастерством.

Впереди Кубок Черного моря, на который мы планируем привлечь всех кандидатов на участие в чемпионате мира. Привлечем всех ребят, выступающих за океаном. Интересно посмотреть на Виталия Абрамова и Дмитрия Соколова

. Плюс сейчас начинается юниорский чемпионат мира. Там от нашего тренерского штаба будет Юрий Бабенко. За всеми внимательно следим, удачи и побед команде, - сказал главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин.  Его слова приводит официальный сайт ФХР.

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