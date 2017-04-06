Руслан Проводников: Точку в карьере не ставил, готов выйти на ринг в любое время

Экс-чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе по версии WBO Руслан Проводников рассказал о планах на будущее.

«Точку в карьере я не поставил и не заканчивал. Готов в любое время выскочить, хоть на улицу, я постоянно тренируюсь и готов. Я не хочу тратить силы на слухи, которые идут постоянно, но если будет достойное предложение – выйду», – цитирует Проводникова ТАСС.

Напомним, россиянин провел последний поединок 11 июня прошлого года, победив единогласным решением судей американца Джона Молину.

На счету 33-летнего спортсмена из РФ по прозвищу «Сибирский Рокки» 25 побед (18 нокаутом) и пять поражений.