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Руслан Проводников: Точку в карьере не ставил, готов выйти на ринг в любое время

Источник:  ТАССКомментарии

Экс-чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе по версии WBO Руслан Проводников рассказал о планах на будущее.

«Точку в карьере я не поставил и не заканчивал. Готов в любое время выскочить, хоть на улицу, я постоянно тренируюсь и готов. Я не хочу тратить силы на слухи, которые идут постоянно, но если будет достойное предложение – выйду», – цитирует Проводникова ТАСС.

Напомним, россиянин провел последний поединок 11 июня прошлого года, победив единогласным решением судей американца Джона Молину. 

На счету 33-летнего спортсмена из РФ по прозвищу «Сибирский Рокки» 25 побед (18 нокаутом) и пять поражений.

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