Хавьер Грасия: Сконцентрирован на подготовке к следующей игре

Главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия после поражения от «Урала» поделился своими впечатлениями.

- В первую очередь хочу поздравить соперника с победой. Мы очень быстро пропустили гол. Потом перехватили инициативу, сравняли счет, имели много моментов. Очень расстроены. Хотели выйти в финал, настраивались на эту игру.

- Готовы к любым решениям руководства?

- Я сконцентрирован на подготовке к следующему матчу. У нас неудачное положение в турнирной таблице, но мы будем биться до конца. У команды сложный период, понимаю, что будут такие вопросы возникать, но я готов работать дальше.