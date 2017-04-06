Хавьер Грасия: Сконцентрирован на подготовке к следующей игре
Главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия после поражения от «Урала» поделился своими впечатлениями.
- В первую очередь хочу поздравить соперника с победой. Мы очень быстро пропустили гол. Потом перехватили инициативу, сравняли счет, имели много моментов. Очень расстроены. Хотели выйти в финал, настраивались на эту игру.
- Готовы к любым решениям руководства?
- Я сконцентрирован на подготовке к следующему матчу. У нас неудачное положение в турнирной таблице, но мы будем биться до конца. У команды сложный период, понимаю, что будут такие вопросы возникать, но я готов работать дальше.
Матч
Голы
Ильин 13 (1:0). Жонатас 31 (1:1). Новиков 57 (2:1).
Состав
Урал: Заболотный, Новиков, Меркулов, Балажиц, Бикфалви (Манучарян, 35), Фидлер, Кулаков, Димитров (Коробов, 82), Емельянов, Ильин, Лунгу
Рубин: Рыжиков, Бауэр, Самбрано, Бурлак, Набиуллин, Лестьенн (Карадениз, 75), Цакташ (Ахметов, 69), Камболов, Жемалетдинов (Ткачук, 47), Рочина, Жонатас
Незабитые пенальти
Жонатас (Рубин), 39
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Место и дата
06 апреля 17:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция