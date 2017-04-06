Василий Уткин: За «Урал» болеть нельзя, буду поддерживать Тарханова

Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин оставил запись на своей странице в Twitter после полуфинального матча Кубка России «Урал» - «Рубин», в котором казанский клуб уступил со счетом 1:2.

«За «Урал» болеть нельзя, за «Локомотив» не хочу, поэтому в финале Кубка России стану болеть за Александра Федоровича Тарханова», – заявил Уткин.

За Урал болеть нельзя, за Локо не хочу, поэтому в финале Кубка России стану болеть за Александра Фёдоровича Тарханова. — Василий Уткин (@radioutkin) 6 апреля 2017 г.

Напомним, финальный матч за Кубок России между «Уралом» и «Локомотивом» состоится 2 мая в Сочи.