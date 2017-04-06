Василий Уткин: За «Урал» болеть нельзя, буду поддерживать Тарханова
Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин оставил запись на своей странице в Twitter после полуфинального матча Кубка России «Урал» - «Рубин», в котором казанский клуб уступил со счетом 1:2.
«За «Урал» болеть нельзя, за «Локомотив» не хочу, поэтому в финале Кубка России стану болеть за Александра Федоровича Тарханова», – заявил Уткин.
За Урал болеть нельзя, за Локо не хочу, поэтому в финале Кубка России стану болеть за Александра Фёдоровича Тарханова.— Василий Уткин (@radioutkin) 6 апреля 2017 г.
Напомним, финальный матч за Кубок России между «Уралом» и «Локомотивом» состоится 2 мая в Сочи.
Матч
Голы
Ильин 13 (1:0). Жонатас 31 (1:1). Новиков 57 (2:1).
Состав
Урал: Заболотный, Новиков, Меркулов, Балажиц, Бикфалви (Манучарян, 35), Фидлер, Кулаков, Димитров (Коробов, 82), Емельянов, Ильин, Лунгу
Рубин: Рыжиков, Бауэр, Самбрано, Бурлак, Набиуллин, Лестьенн (Карадениз, 75), Цакташ (Ахметов, 69), Камболов, Жемалетдинов (Ткачук, 47), Рочина, Жонатас
Незабитые пенальти
Жонатас (Рубин), 39
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Место и дата
06 апреля 17:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция