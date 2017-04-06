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Василий Уткин: За «Урал» болеть нельзя, буду поддерживать Тарханова

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин оставил запись на своей странице в Twitter после полуфинального матча Кубка России «Урал» - «Рубин», в котором казанский клуб уступил со счетом 1:2.

«За «Урал» болеть нельзя, за «Локомотив» не хочу, поэтому в финале Кубка России стану болеть за Александра Федоровича Тарханова», – заявил Уткин.

Напомним, финальный матч за Кубок России между «Уралом» и «Локомотивом» состоится 2 мая в Сочи.

Матч

Урал - Рубин - 2:1 (1:1)

Голы

Ильин 13 (1:0). Жонатас 31 (1:1). Новиков 57 (2:1).

Состав

Урал: Заболотный, Новиков, Меркулов, Балажиц, Бикфалви (Манучарян, 35), Фидлер, Кулаков, Димитров (Коробов, 82), Емельянов, Ильин, Лунгу

Рубин: Рыжиков, Бауэр, Самбрано, Бурлак, Набиуллин, Лестьенн (Карадениз, 75), Цакташ (Ахметов, 69), Камболов, Жемалетдинов (Ткачук, 47), Рочина, Жонатас

Незабитые пенальти

Жонатас (Рубин), 39

Предупреждения:

Кулаков, 81 - Камболов, 87

Место и дата

06 апреля 17:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция

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