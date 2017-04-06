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«Локомотив» сообщил о травмах Игнатьева и Михалика после матча с «Уфой»

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

В матче 1/2 финала Кубка России против «Уфы» (1:0) травмы получили полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев и защитник Тарас Михалик. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Игнатьев получил повреждение приводящей мышцы левого бедра. О сроках восстановления можно будет судить спустя несколько дней. Тарас Михалик получил сильный ушиб мягких тканей лицевой части головы. В ближайшие дни футболист вернется к тренировкам в общей группе.

Матч

Локомотив - Уфа - 1:0 (1:0)

Голы

Фернандеш 44 (1:0).

Состав

Локомотив: Гилерме, Маргасов, Михалик, Пейчинович, Кверквелия, Миранчук А., Фернандеш, Денисов И., Игнатьев (Денисов В., 76), Фарфан (Тарасов, 46), Ари (Майкон, 71)

Уфа: Беленов, Живоглядов (Пуцко, 87), Аликин, Йокич, Карп, Никитин, Ванек, Пауревич, Стоцкий (Кротов, 83), Фатай, Сысуев (Обляков, 61)

Предупреждения:

Маргасов, 57; Гилерме, 90 - Ванек, 48; Стоцкий, 51; Аликин, 52; Йокич, 88; Пауревич, 90

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

05 апреля 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция

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