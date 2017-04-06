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«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с Лингардом (фото)

Источник:  ФК «Манчестер Юнайтед»Комментарии

Как сообщает пресс-служба «Манчестер Юнайтед», воспитанник «красных дьяволов» Джесси Лингард продолжит выступления за английский клуб.

Отмечается, что сегодня игрок сборной Англии поставил подпись под новым соглашением, которое рассчитано до 2021 года с возможностью продления еще на один сезон.

Ранее сообщалось, что по новому контракту футболист будет получать 100 тысяч фунтов в неделю.

Напомним, Лингард присоединился к юношеской академии «Юнайтед» в возрасте семи лет, а свой первый профессиональный контракт он подписал в 2011 году.

В нынешнем сезоне 24-летний хавбек провел во всех турнирах 29 матчей, забил пять мячей и отдал три голевых передачи.

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