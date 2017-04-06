«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с Лингардом (фото)
Как сообщает пресс-служба «Манчестер Юнайтед», воспитанник «красных дьяволов» Джесси Лингард продолжит выступления за английский клуб.
Отмечается, что сегодня игрок сборной Англии поставил подпись под новым соглашением, которое рассчитано до 2021 года с возможностью продления еще на один сезон.
Ранее сообщалось, что по новому контракту футболист будет получать 100 тысяч фунтов в неделю.
A new four-year #MUFC contract for @JesseLingard, with the option of a further year!— Manchester United (@ManUtd) 6 апреля 2017 г.
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Напомним, Лингард присоединился к юношеской академии «Юнайтед» в возрасте семи лет, а свой первый профессиональный контракт он подписал в 2011 году.
В нынешнем сезоне 24-летний хавбек провел во всех турнирах 29 матчей, забил пять мячей и отдал три голевых передачи.
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