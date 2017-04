«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с Лингардом (фото)

Как сообщает пресс-служба «Манчестер Юнайтед», воспитанник «красных дьяволов» Джесси Лингард продолжит выступления за английский клуб.

Отмечается, что сегодня игрок сборной Англии поставил подпись под новым соглашением, которое рассчитано до 2021 года с возможностью продления еще на один сезон.

Ранее сообщалось, что по новому контракту футболист будет получать 100 тысяч фунтов в неделю.

A new four-year #MUFC contract for @JesseLingard, with the option of a further year!



More: https://t.co/rsuqulE9O6 pic.twitter.com/AsnZQjK6Il