Борис Майоров: Коскинен запускает больше, чем Шестеркин, но чаще и выручает

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров сравнивает вратарей СКА – россиянина Игоря Шестеркина и финна Микко Коскинена.

- Если Щестеркин в чем-то и уступает финну, так только в опыте, - рассуждает Борис Майоров. - А мастерство у них примерно на одном уровне. Поэтому даже если Коскинен играть и не сможет – это не потеря для СКА. Шестеркин, пожалуй, выглядит даже более модерновым.

И даже жаль, что он столько времени проводит в запасе. Коскинен запускает порой даже больше, чем Шестеркин. Но финн чаще и выручает. А Игорь более стабилен. У него меньше необязательных ошибок, но и суперсэйвы он пока реже выдает.

Напомним, что в финале Кубка Гагарина встретятся СКА и «Магнитка». Первый матч серии пройдет 8 апреля в Магнитогорске.