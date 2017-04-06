Григорий Иванов: «Урал» заслуженно обыграл «Рубин»
Президент «Урала» Григорий Иванов поделился впечатлениями после
матча против «Рубина» в 1/2 финала Кубка России. Напомним, что его команда
победила со счетом 2:1.
«Мы все
очень счастливы! Показали хорошую игру, здорово сыграли. Был достойный
соперник, и мы оказались сильнее и заслуженно победили. Мы вышли в финал, и для
уральского футбола это впервые в истории – это большая удача. Сейчас будем
готовиться к матчам чемпионата, а потом уже думать о финале Кубка.
«Локомотив» - одна из сильнейших команд страны, серьезный соперник, очень сильный. Будем стараться сыграть с ним и показать красивую игру. Будем стараться победить», - цитирует Иванова «Р-Спорт».
На
13-й минуте ударом с близкого расстояния счет в матче открыл Владимир Ильин. На
31-й минуте благодаря точному удару головой восстановил равновесие
Жонатас. Во втором тайме Александр Новиков после навеса от Димитрова
вновь вывел «Урал» вперед.
В финале «Урал» сыграет с «Локомотивом», который во вчерашнем полуфинале обыграл «Уфу». Финальный матч пройдет в Сочи 2 мая.
Матч
Голы
Ильин 13 (1:0). Жонатас 31 (1:1). Новиков 57 (2:1).
Состав
Урал: Заболотный, Новиков, Меркулов, Балажиц, Бикфалви (Манучарян, 35), Фидлер, Кулаков, Димитров (Коробов, 82), Емельянов, Ильин, Лунгу
Рубин: Рыжиков, Бауэр, Самбрано, Бурлак, Набиуллин, Лестьенн (Карадениз, 75), Цакташ (Ахметов, 69), Камболов, Жемалетдинов (Ткачук, 47), Рочина, Жонатас
Незабитые пенальти
Жонатас (Рубин), 39
Предупреждения:
Место и дата
06 апреля 17:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция