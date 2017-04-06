Григорий Иванов: «Урал» заслуженно обыграл «Рубин»

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился впечатлениями после матча против «Рубина» в 1/2 финала Кубка России. Напомним, что его команда победила со счетом 2:1.

«Мы все очень счастливы! Показали хорошую игру, здорово сыграли. Был достойный соперник, и мы оказались сильнее и заслуженно победили. Мы вышли в финал, и для уральского футбола это впервые в истории – это большая удача. Сейчас будем готовиться к матчам чемпионата, а потом уже думать о финале Кубка.

«Локомотив» - одна из сильнейших команд страны, серьезный соперник, очень сильный. Будем стараться сыграть с ним и показать красивую игру. Будем стараться победить», - цитирует Иванова «Р-Спорт».

На 13-й минуте ударом с близкого расстояния счет в матче открыл Владимир Ильин. На 31-й минуте благодаря точному удару головой восстановил равновесие Жонатас. Во втором тайме Александр Новиков после навеса от Димитрова вновь вывел «Урал» вперед.

В финале «Урал» сыграет с «Локомотивом», который во вчерашнем полуфинале обыграл «Уфу». Финальный матч пройдет в Сочи 2 мая.