Борис Игнатьев: Не назвал бы победу «Урала» неожиданной
Бывший
тренер сборной России Борис Игнатьев поделился впечатлениями после матча 1/2
финала Кубка России «Урал» - «Рубин». Напомним, что «Урал» победил со счетом
2:1.
«Особо неожиданной эту победу я бы не назвал по ряду причин. «Урал» играл дома, что является немаловажным фактором в кубковом матче. Эмоциональная составляющая совсем другая. «Урал», возможно, уступает «Рубину» по качеству отдельно взятых футболистов, но практика показывает, что только несколько игроков высокого пошиба в рамках командной игры могут давать конкретный результат», - сказал Игнатьев по телефону.
Многие
нарисовали себе картину про «Рубин», и он изменил ситуацию в плане желания,
стремления добиться результата, но не более того. Связной игры я не увидел, а «Урал»,
напротив, в очередной раз предстал командой, которая четко понимает, что делать
в атаке и в обороне. У нее есть выстроенная игра в середине поля, и хотя
больших имен у них нет, но в старательности сегодня они были лучше», - цитирует
Игнатьева «Р-Спорт».
На 13-й минуте ударом с близкого расстояния счет в матче открыл Владимир Ильин. На 31-й минуте благодаря точному удару головой восстановил равновесие Жонатас. Во втором тайме Александр Новиков после навеса от Димитрова вновь вывел «Урал» вперед.
В финале «Урал» сыграет с «Локомотивом», который во вчерашнем полуфинале обыграл «Уфу». Финальный матч пройдет в Сочи 2 мая.
Матч
Голы
Ильин 13 (1:0). Жонатас 31 (1:1). Новиков 57 (2:1).
Состав
Урал: Заболотный, Новиков, Меркулов, Балажиц, Бикфалви (Манучарян, 35), Фидлер, Кулаков, Димитров (Коробов, 82), Емельянов, Ильин, Лунгу
Рубин: Рыжиков, Бауэр, Самбрано, Бурлак, Набиуллин, Лестьенн (Карадениз, 75), Цакташ (Ахметов, 69), Камболов, Жемалетдинов (Ткачук, 47), Рочина, Жонатас
Незабитые пенальти
Жонатас (Рубин), 39
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Место и дата
06 апреля 17:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция