Борис Игнатьев: Не назвал бы победу «Урала» неожиданной

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился впечатлениями после матча 1/2 финала Кубка России «Урал» - «Рубин». Напомним, что «Урал» победил со счетом 2:1.

«Особо неожиданной эту победу я бы не назвал по ряду причин. «Урал» играл дома, что является немаловажным фактором в кубковом матче. Эмоциональная составляющая совсем другая. «Урал», возможно, уступает «Рубину» по качеству отдельно взятых футболистов, но практика показывает, что только несколько игроков высокого пошиба в рамках командной игры могут давать конкретный результат», - сказал Игнатьев по телефону.

Многие нарисовали себе картину про «Рубин», и он изменил ситуацию в плане желания, стремления добиться результата, но не более того. Связной игры я не увидел, а «Урал», напротив, в очередной раз предстал командой, которая четко понимает, что делать в атаке и в обороне. У нее есть выстроенная игра в середине поля, и хотя больших имен у них нет, но в старательности сегодня они были лучше», - цитирует Игнатьева «Р-Спорт».

На 13-й минуте ударом с близкого расстояния счет в матче открыл Владимир Ильин. На 31-й минуте благодаря точному удару головой восстановил равновесие Жонатас. Во втором тайме Александр Новиков после навеса от Димитрова вновь вывел «Урал» вперед.

В финале «Урал» сыграет с «Локомотивом», который во вчерашнем полуфинале обыграл «Уфу». Финальный матч пройдет в Сочи 2 мая.