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Борис Игнатьев: Не назвал бы победу «Урала» неожиданной

Источник:  Р-СпортКомментарии

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился впечатлениями после матча 1/2 финала Кубка России «Урал» - «Рубин». Напомним, что «Урал» победил со счетом 2:1.

«Особо неожиданной эту победу я бы не назвал по ряду причин. «Урал» играл дома, что является немаловажным фактором в кубковом матче. Эмоциональная составляющая совсем другая. «Урал», возможно, уступает «Рубину» по качеству отдельно взятых футболистов, но практика показывает, что только несколько игроков высокого пошиба в рамках командной игры могут давать конкретный результат», - сказал Игнатьев по телефону.

Многие нарисовали себе картину про «Рубин», и он изменил ситуацию в плане желания, стремления добиться результата, но не более того. Связной игры я не увидел, а «Урал», напротив, в очередной раз предстал командой, которая четко понимает, что делать в атаке и в обороне. У нее есть выстроенная игра в середине поля, и хотя больших имен у них нет, но в старательности сегодня они были лучше», - цитирует Игнатьева «Р-Спорт».

На 13-й минуте ударом с близкого расстояния счет в матче открыл Владимир Ильин. На 31-й минуте благодаря точному удару головой восстановил равновесие Жонатас.  Во втором тайме Александр Новиков после навеса от Димитрова вновь вывел «Урал» вперед.

В финале «Урал» сыграет с «Локомотивом», который во вчерашнем полуфинале обыграл «Уфу». Финальный матч пройдет в Сочи 2 мая.

Матч

Урал - Рубин - 2:1 (1:1)

Голы

Ильин 13 (1:0). Жонатас 31 (1:1). Новиков 57 (2:1).

Состав

Урал: Заболотный, Новиков, Меркулов, Балажиц, Бикфалви (Манучарян, 35), Фидлер, Кулаков, Димитров (Коробов, 82), Емельянов, Ильин, Лунгу

Рубин: Рыжиков, Бауэр, Самбрано, Бурлак, Набиуллин, Лестьенн (Карадениз, 75), Цакташ (Ахметов, 69), Камболов, Жемалетдинов (Ткачук, 47), Рочина, Жонатас

Незабитые пенальти

Жонатас (Рубин), 39

Предупреждения:

Кулаков, 81 - Камболов, 87

Место и дата

06 апреля 17:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция

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