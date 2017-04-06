Vega Squadron не сыграет на Кубке России по киберспорту 2017

Команда Vega Squadron по Dota 2 не примет участие в Кубке России по киберспорту 2017.



В текущем составе «акулы» произвели более двух изменений относительно предыдущего, а согласно регламенту турнира, команда не может менять более чем двух игроков по его ходу.



В результате в группе D, в которой должна была выступать Vega Squadron, за выход из группы 9 апреля будут бороться пять команд вместо шести: это Team Empire, Doteri Dva, WP, Life Breake и Leaders Gaming.



«К сожалению, вынуждены сообщить, что состав Vega Squadron по Dota 2 не сможет принять участия в следующем этапе Кубка России 2017. В данный момент мы активно работаем над формированием нового состава, и в нём c высокой долей вероятности будет больше двух новых игроков, что противоречит регламенту Кубка. Мы уважаем правила турнира и полностью принимаем их. Новости о перестановках в составе появятся уже в начале следующей недели», — прокомментировал Георгий Фалеев, генеральный менеджер Vega Squadron.



Соревнования в рамках Кубка России по киберспорту 2017 пройдут по четырём дисциплинам: Dota 2, League of Legends, FIFA 17 и Hearthstone. Общий призовой фонд Кубка составит 7 000 000 рублей: 3 200 000 в Dota 2, 2 500 000 в League of Legends и по 650 000 в FIFA 17 и Hearthstone.



Источник