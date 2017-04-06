Леонид Слуцкий: Абрамович очень помог мне, сейчас я живу в отеле «Челси»

Сеск Фабрегас: Слухи о переходе в «Реал» не беспокоят Азара, он – важный игрок «Челси», как и я

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас ответил на вопросы журналистов после матча 31-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (2:1).