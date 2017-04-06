Леонид Слуцкий: Абрамович очень помог мне, сейчас я живу в отеле «Челси»
Бывший наставник московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий рассказал о своей жизни в Англии.
«Знаком с Абрамовичем уже 12 лет, потому что у него было много футбольных проектов в России. Абрамович помог мне. Живу в отеле «Челси», они помогают мне с билетами на матчи, я слежу за академией клуба, первой командой, молодежной и юниорской», – заявил специалист в интервью Telegraph.
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