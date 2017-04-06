Леонид Слуцкий: Я готов начать с АПЛ или чемпионшипа
Бывший тренер ЦСКА и сборной России сказал, что он хочет работать
в Англии и готов возглавить клуб как премьер-лиги, так и чемпионшипа – второго по
силе дивизиона.
«Я готов начать с премьер-лиги или чемпионшипа. Для меня это
долгосрочный проект. Я хочу долго работать здесь, как в РФПЛ. Понимаю, что для
англичан и английского футбола более важен опыт здесь, а не за пределами
Англии.
Например, один успешный сезон в чемпионшипе может быть более
важным, чем все мои титулы в России и 50 матчей в Лиге чемпионов. Я это понимаю
и буду играть по английским правилам», - цитирует Слуцкого The Telegraph.
Напомним, что Слуцкий покинул ЦСКА в декабре 2016 года. С тех пор
он находится в Англии.
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