Леонид Слуцкий: Я готов начать с АПЛ или чемпионшипа

Бывший тренер ЦСКА и сборной России сказал, что он хочет работать в Англии и готов возглавить клуб как премьер-лиги, так и чемпионшипа – второго по силе дивизиона.

«Я готов начать с премьер-лиги или чемпионшипа. Для меня это долгосрочный проект. Я хочу долго работать здесь, как в РФПЛ. Понимаю, что для англичан и английского футбола более важен опыт здесь, а не за пределами Англии.

Например, один успешный сезон в чемпионшипе может быть более важным, чем все мои титулы в России и 50 матчей в Лиге чемпионов. Я это понимаю и буду играть по английским правилам», - цитирует Слуцкого The Telegraph.

Напомним, что Слуцкий покинул ЦСКА в декабре 2016 года. С тех пор он находится в Англии.