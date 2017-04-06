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Александр Шмурнов: Даешь Екатеринбург в Лигу Европы!

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов оценил выход «Урала» в финал Кубка России.

Напомним, сегодня команда Александра Тарханова обыграла казанский «Рубин» (2:1) и в финале турнира встретится 2 мая с московским «Локомотивом».

«Даешь Екатеринбург в Лигу Европы!», – написал Шмурнов на своей странице в Twitter.

Напомним, победитель Кубка России получит право выступить в Лиге Европы.

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Матч

Урал - Рубин - 2:1 (1:1)

Голы

Ильин 13 (1:0). Жонатас 31 (1:1). Новиков 57 (2:1).

Состав

Урал: Заболотный, Новиков, Меркулов, Балажиц, Бикфалви (Манучарян, 35), Фидлер, Кулаков, Димитров (Коробов, 82), Емельянов, Ильин, Лунгу

Рубин: Рыжиков, Бауэр, Самбрано, Бурлак, Набиуллин, Лестьенн (Карадениз, 75), Цакташ (Ахметов, 69), Камболов, Жемалетдинов (Ткачук, 47), Рочина, Жонатас

Незабитые пенальти

Жонатас (Рубин), 39

Предупреждения:

Кулаков, 81 - Камболов, 87

Место и дата

06 апреля 17:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция

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