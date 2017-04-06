Александр Шмурнов: Даешь Екатеринбург в Лигу Европы!
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов оценил выход «Урала» в финал Кубка России.
Напомним, сегодня команда Александра Тарханова обыграла казанский «Рубин» (2:1) и в финале турнира встретится 2 мая с московским «Локомотивом».
«Даешь Екатеринбург в Лигу Европы!», – написал Шмурнов на своей странице в Twitter.
Даёшь Екатеринбург в Лигу Европы!— Александр Шмурнов (@AShmurnov) 6 апреля 2017 г.
Напомним, победитель Кубка России получит право выступить в Лиге Европы.
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Матч
Голы
Ильин 13 (1:0). Жонатас 31 (1:1). Новиков 57 (2:1).
Состав
Урал: Заболотный, Новиков, Меркулов, Балажиц, Бикфалви (Манучарян, 35), Фидлер, Кулаков, Димитров (Коробов, 82), Емельянов, Ильин, Лунгу
Рубин: Рыжиков, Бауэр, Самбрано, Бурлак, Набиуллин, Лестьенн (Карадениз, 75), Цакташ (Ахметов, 69), Камболов, Жемалетдинов (Ткачук, 47), Рочина, Жонатас
Незабитые пенальти
Жонатас (Рубин), 39
Предупреждения:
Место и дата
06 апреля 17:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция