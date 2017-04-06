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Анонсирован второй сезон SL i-League Invitational

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StarLadder и ImbaTV анонсировали второй сезона турнира StarLadder i-League Invitational по Dota 2. 

В чемпионате примут участие 8 коллективов. Часть команд получит прямые приглашения, а часть определится после онлайн-квалификации, которые начнутся 14 апреля.

Финальная стадия SL i-League Invitational Season 2 пройдет с 18 по 21 мая в Шанхае, Китай. Призовой фонд турнира составит 100 000 долларов.

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