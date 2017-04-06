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Ди Франческо может возглавить «Фиорентину» в следующем сезоне

Источник:  La NazioneКомментарии

Новым главным тренером «Фиорентины» может стать Эусебио Ди Франческо. Сейчас он возглавляет «Сассуоло».

Как сообщает La Nazione, Ди Франческо договорился о контракте с «Фиорентиной», который начнет действовать со следующего сезона. Контракт будет действителен три сезона с возможностью продления на еще один.

Отметим, что контракт главного тренера «Фиорентины» Паулу Соузы заканчивается в конце нынешнего сезона. Стороны не планируют его продлевать.

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