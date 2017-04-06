Ди Франческо может возглавить «Фиорентину» в следующем сезоне
Новым главным тренером «Фиорентины» может стать Эусебио Ди
Франческо. Сейчас он возглавляет «Сассуоло».
Как сообщает La Nazione,
Ди Франческо договорился о контракте с «Фиорентиной», который начнет
действовать со следующего сезона. Контракт будет действителен три сезона с
возможностью продления на еще один.
Отметим, что контракт
главного тренера «Фиорентины» Паулу Соузы заканчивается в конце нынешнего
сезона. Стороны не планируют его продлевать.
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