Ди Франческо может возглавить «Фиорентину» в следующем сезоне

Новым главным тренером «Фиорентины» может стать Эусебио Ди Франческо. Сейчас он возглавляет «Сассуоло».

Как сообщает La Nazione, Ди Франческо договорился о контракте с «Фиорентиной», который начнет действовать со следующего сезона. Контракт будет действителен три сезона с возможностью продления на еще один.

Отметим, что контракт главного тренера «Фиорентины» Паулу Соузы заканчивается в конце нынешнего сезона. Стороны не планируют его продлевать.