Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал2 : 1Рубин
Хоккей  Реактор4 : 1Алмаз
Баскетбол  Маккаби Тель-Авив48 : 45Панатинаикос
Хоккей  Красная Армия5 : 3Кузнецкие Медведи
Баскетбол  Фенербахче47 : 46Барселона
Футбол  Валенсия- : -Сельта
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Виктор Тихонов: Жажда победы в Кубке Гагарина такая же, как и была два года назад

Источник:  КХЛКомментарии

Нападающий СКА Виктор Тихонов поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина против «Металлурга».

- Настроение с каждым днем все более боевое. Тренировка прошла хорошо, в высоком темпе, наращиваем его. Отрабатываем комбинации, изучаем соперника. Скоро начнутся матчи, к которым мы шли весь сезон.

- Перерыв между играми был довольно долгий.
- Условия у нас и у «Магнитки» в этом смысле одинаковые, они тоже очень быстро прошли своего соперника по финалу конференции. Отдыхали по времени одинаково, готовились одинаково. Так что здесь не стоит искать преимущества у кого-то. Просто мы очень хорошо воспользовались своим временем – успели залечить травмы, поднабрать силу. Очень ждем начала!

- СКА не затягивал ни одну серию в этом плей-офф. Регулярные длинные паузы между играми не выбивали из ритма?
- Нам не дают особо расслабляться (улыбается). Тренеры прекрасно понимают, что когда большие паузы – можно потерять форму, можно потерять чувство игры. Нам не дают этого сделать. Двусторонние матчи в том числе проводим. Хорошо совмещаем тренировочный и игровой процесс. Нас отлично готовят к началу серии.

- Вы были в СКА два года назад, в чемпионском сезоне. Сейчас атмосфера в команде похожа на ту, что была тогда?
- Это все-таки немного разные команды. И тренерский штаб, и игровой состав… Как мы все знаем, Вячеслав Быков и Олег Знарок различаются, как тренеры. Каждый из них умеет подготовить команду под свой стиль. Так что играем мы сейчас по-другому. Но жажда победы такая же, как и была! - приводит слова Тихонова официальный сайт КХЛ.

СКА усилился американцем за 2 500 долларов! Чудо техники перед финалом (видео)

Напомним, финальная серия «Металлург Мг» - СКА начнется 8 апреля в 15.00 в Магнитогорске. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

В финалах конференциях армейцы обыграли «Локомотив» (4-0 в серии), а магнитогорский клуб оказался сильнее «Ак Барса» (4-0).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Борис Майоров: «Магнитка» к Кошечкину давно привыкла. Коскинен и Шестеркин этим в СКА похвастаться не могутДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказал свое мнение о голкипере магнитогорского «Металлурга» Василии Кошечкине.Борис Майоров: Коскинен запускает больше, чем Шестеркин, но чаще и выручаетДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров сравнивает вратарей СКА – россиянина Игоря Шестеркина и финна Микко Коскинена.СКА усилился американцем за 2 500 долларов! Чудо техники перед финалом (видео)СКА усилился американцем за 2 500 долларов! Чудо техники перед финалом (видео)СКА внедряет новые технологии перед финалом Кубка Гагарина и пока не включает «режим плей-офф».Кубок Стэнли по-советски. Как играли плей-офф во времена СССРКубок Стэнли по-советски. Как играли плей-офф во времена СССРМногие болельщики не знают, что не все чемпионы СССР определялись по гладкой формуле, а чемпионы России – в плей-офф.Агент Задорова: Знаю, что интерес к Никите проявляет ЦСКАЦСКА интересуется защитником «Колорадо» Никитой Задоровым. Об этом сообщил агент игрока Александр Тыжных.«Хочется всех лучших на Олимпиаду». СКА накануне финала Кубка Гагарина«Хочется всех лучших на Олимпиаду». СКА накануне финала Кубка ГагаринаЕгор Яковлев не читает новости про игроков НХЛ на Олимпиаде, а Харийс Витолиньш считает, что в КХЛ хватит и собственных сил.Ковальчук вернет СКА Кубок? Топ-6 главных персон финала Кубка ГагаринаКовальчук вернет СКА Кубок? Топ-6 главных персон финала Кубка ГагаринаКто заберет главный приз КХЛ – СКА или «Магнитка»? Называем потенциальных героев финала, которые могут реально повлиять на результат.Спортивные федерации Башкирии проведут митинг против объемов финансирования «Уфы» и «Салавата Юлаева»В Уфе состоится митинг с участием представителей спортивных федераций Башкирии. Они недовольны тем, как распределяется финансирование спорта в регионе.«Показать лучший хоккей». О чем говорили на открытой тренировке «Магнитки»«Показать лучший хоккей». О чем говорили на открытой тренировке «Магнитки»Магнитогорский «Металлург» пустил репортеров на тренировку накануне финала Кубка Гагарина.Пайгин подписал просмотровый контракт с фарм-клубом «Эдмонтона»Защитник «Ак Барса» Зият Пайгин продолжит сезон в Северной Америке. 22-летний игрок обороны подписал просмотровый контракт с «Бейкерсфилд Кондорс».В яблочко! Как «Магнитка» готовится к финалу Кубка ГагаринаВ яблочко! Как «Магнитка» готовится к финалу Кубка ГагаринаТретий финал за четыре сезона – рекордная результативность «Металлурга» нисколько не кружит голову действующему чемпиону.Евгений Малкин: Я хочу на Олимпиаду. А «Питтсбург» меня отпустит (эксклюзив)Евгений Малкин: Я хочу на Олимпиаду. А «Питтсбург» меня отпустит (эксклюзив)Звездный форвард «Питтсбурга», один из лучших хоккеистов мира Евгений Малкин дал эксклюзивное интервью «Советскому спорту».Александр Радулов: Сейчас я не думаю о возвращении в КХЛФорвард «Монреаля» Александр Радулов заявил, что сейчас не думает о своем участии в Олимпийских играх в Пхенчхане.На пути к финалу. Лучшие голы магнитогорского «Металлурга» в Кубке ГагаринаНа пути к финалу. Лучшие голы магнитогорского «Металлурга» в Кубке ГагаринаВидеообзор самых красивых шайб, заброшенных хоккеистами магнитогорского «Металлурга» в текущем розыгрыше плей-офф.Харийс Витолиньш: Коскинен и Шестеркин готовы к финалу Кубка ГагаринаТренер СКА Харийс Витолиньш поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина против магнитогорского «Металлурга».Дмитрий Куликов: Не думаю, что я уеду в КХЛЗащитник «Баффало» Дмитрий Куликов заявил, что не планирует возвращаться в КХЛ ради выступления на Олимпийских играх в Пхенчхане.Объявлены судьи на финальную серию Кубка ГагаринаКХЛ на своем официальном сайте объявила имена арбитров, которые будут работать на матчах финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина между магнитогорским «Металлургом» и СКА.Харийс Витолиньш: Отказ НХЛ пускать игроков на Олимпиаду? Это станет стимулом для игроков показать себя на ЧМТренер сборной России Харийс Витолиньш поделился мнением о решении НХЛ не пускать игроков на Олимпиаду-2018.Егор Яковлев: Про НХЛ и Олимпиаду стараюсь ничего не читать, сосредоточен на финале Кубка ГагаринаФорвард СКА Илья Ковальчук поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина против магнитогорского «Металлурга».Андрей Разин: Есть предложения из ЕвропыБывший главный тренер «Автомобилиста» и «Югры» Андрей Разин рассказал, что у него есть предложения из Европы и от клубов КХЛ.
Футбол
Хавьер Грасия: Сконцентрирован на подготовке к следующей игре
Бокс
Руслан Проводников: Точку в карьере не ставил, готов выйти на ринг в любое время
Футбол
Александр Тарханов: Это история уральского футбола
Греко-римская борьба
Российский борец Бароев дисквалифицирован на два года за допинг
все новости
СКА
СКАкалендарьстатистика
Виктор Тихонов
Виктор Тихоноввсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости