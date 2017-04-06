Виктор Тихонов: Жажда победы в Кубке Гагарина такая же, как и была два года назад

Нападающий СКА Виктор Тихонов поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина против «Металлурга».

- Настроение с каждым днем все более боевое. Тренировка прошла хорошо, в высоком темпе, наращиваем его. Отрабатываем комбинации, изучаем соперника. Скоро начнутся матчи, к которым мы шли весь сезон.

- Перерыв между играми был довольно долгий.

- Условия у нас и у «Магнитки» в этом смысле одинаковые, они тоже очень быстро прошли своего соперника по финалу конференции. Отдыхали по времени одинаково, готовились одинаково. Так что здесь не стоит искать преимущества у кого-то. Просто мы очень хорошо воспользовались своим временем – успели залечить травмы, поднабрать силу. Очень ждем начала!

- СКА не затягивал ни одну серию в этом плей-офф. Регулярные длинные паузы между играми не выбивали из ритма?

- Нам не дают особо расслабляться (улыбается). Тренеры прекрасно понимают, что когда большие паузы – можно потерять форму, можно потерять чувство игры. Нам не дают этого сделать. Двусторонние матчи в том числе проводим. Хорошо совмещаем тренировочный и игровой процесс. Нас отлично готовят к началу серии.

- Вы были в СКА два года назад, в чемпионском сезоне. Сейчас атмосфера в команде похожа на ту, что была тогда?

- Это все-таки немного разные команды. И тренерский штаб, и игровой состав… Как мы все знаем, Вячеслав Быков и Олег Знарок различаются, как тренеры. Каждый из них умеет подготовить команду под свой стиль. Так что играем мы сейчас по-другому. Но жажда победы такая же, как и была! - приводит слова Тихонова официальный сайт КХЛ.

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Напомним, финальная серия «Металлург Мг» - СКА начнется 8 апреля в 15.00 в Магнитогорске. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

В финалах конференциях армейцы обыграли «Локомотив» (4-0 в серии), а магнитогорский клуб оказался сильнее «Ак Барса» (4-0).