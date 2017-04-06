Денис Казанский: Грасия уже упаковал чемоданы

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский считает, что после поражения в полуфинале Кубка России от «Урала» наставник «Рубина» Хави Грасия будет отправлен в отставку.

«Полагаю, что Грасия уже упаковал чемоданы», – написал Казанский на своей странице в Twitter.

Полагаю, что Грасия уже упаковал чемоданы. — Kazansky Den (@kazanskyden79) 6 апреля 2017 г.

Василий Уткин: За «Урал» болеть нельзя, буду поддерживать Тарханова

Александр Шмурнов: Даешь Екатеринбург в Лигу Европы!