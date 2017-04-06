Александр Новиков: За победный гол принесу торт, будем вместе пить чай
Защитник «Урала» Александр Новиков поделился впечатлениями после
матча 1/2 финала Кубка России против «Рубина». Напомним, что его команда
победила со счетом 2:1.
Именно Новиков забил победный мяч в этой игре
«Очень важный матч был, и сегодня главное было, естественно, победа. Все
понимали важность матча для команды, для города, поэтому нас никто особо не
настраивал и установками тоже никто не накачивал.
После пенальти играть еще оставалось достаточно времени, все верили в себя и в команду. Мы постоянно на стандартах работаем, так сложилось, что мяч попал в мою зону, и я забил. Теперь за победный гол принесу торт, и все вместе попьем чай», - приводит слова игрока ТАСС.
На 13-й минуте ударом с близкого расстояния счет в матче открыл Владимир Ильин. На 31-й минуте благодаря точному удару головой восстановил равновесие Жонатас. Во втором тайме Александр Новиков после навеса от Димитрова вновь вывел «Урал» вперед.
В финале «Урал» сыграет с «Локомотивом», который во вчерашнем полуфинале обыграл «Уфу». Финальный матч пройдет в Сочи 2 мая.
Матч
Голы
Ильин 13 (1:0). Жонатас 31 (1:1). Новиков 57 (2:1).
Состав
Урал: Заболотный, Новиков, Меркулов, Балажиц, Бикфалви (Манучарян, 35), Фидлер, Кулаков, Димитров (Коробов, 82), Емельянов, Ильин, Лунгу
Рубин: Рыжиков, Бауэр, Самбрано, Бурлак, Набиуллин, Лестьенн (Карадениз, 75), Цакташ (Ахметов, 69), Камболов, Жемалетдинов (Ткачук, 47), Рочина, Жонатас
Незабитые пенальти
Жонатас (Рубин), 39
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Место и дата
06 апреля 17:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция