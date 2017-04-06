Александр Новиков: За победный гол принесу торт, будем вместе пить чай

Защитник «Урала» Александр Новиков поделился впечатлениями после матча 1/2 финала Кубка России против «Рубина». Напомним, что его команда победила со счетом 2:1.

Именно Новиков забил победный мяч в этой игре

«Очень важный матч был, и сегодня главное было, естественно, победа. Все понимали важность матча для команды, для города, поэтому нас никто особо не настраивал и установками тоже никто не накачивал.

После пенальти играть еще оставалось достаточно времени, все верили в себя и в команду. Мы постоянно на стандартах работаем, так сложилось, что мяч попал в мою зону, и я забил. Теперь за победный гол принесу торт, и все вместе попьем чай», - приводит слова игрока ТАСС.

На 13-й минуте ударом с близкого расстояния счет в матче открыл Владимир Ильин. На 31-й минуте благодаря точному удару головой восстановил равновесие Жонатас. Во втором тайме Александр Новиков после навеса от Димитрова вновь вывел «Урал» вперед.

В финале «Урал» сыграет с «Локомотивом», который во вчерашнем полуфинале обыграл «Уфу». Финальный матч пройдет в Сочи 2 мая.