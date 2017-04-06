Россиянка Вострикова выиграла серебро на чемпионате Европы

Россиянка Мария Вострикова завоевала серебряную медаль чемпионата Европы в весовой категории до 75 кг.

По сумме двух упражнений – рывка и толчка – спортсменка из РФ подняла 238 кг (113 в рывке и 125 в толчке).

Золото досталось представительнице Испании Лидии Валентин (252), а на третьем месте расположилась армянская штангистка Сона Погосян (227).

Отметим, что турнир в Сплите стало для 23-летней Востриковой первым международным турниром на взрослом уровне.