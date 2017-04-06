Борис Майоров: «Магнитка» к Кошечкину давно привыкла. Коскинен и Шестеркин этим в СКА похвастаться не могут

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказал свое мнение о голкипере магнитогорского «Металлурга» Василии Кошечкине.

- У «Магнитки» очень стабильный состав, - напоминает Борис Майоров. - Уверен, что Кошечкин не то что с полуслова, по кивку и взгляду своих полевых игроков понимает.

И что еще более важно – команда к Василию давно привыкла. И уверенно чувствует себя, когда Кошечкин прикрывает тылы. А такая уверенность в ответственных поединках очень дорогого стоит.

Кстати, ни Коскинен, ни Шестеркин в СКА такой вот долгой стабильностью в команде похвастаться не могут. Да и состав у армейцев обновляется чаще.

Напомним, что в финале Кубка Гагарина встретятся СКА и «Магнитка». Первый матч серии пройдет 8 апреля в Магнитогорске.