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Ибрагим Цаллагов: Хочу закрепиться в основе «Зенита» и сыграть на чемпионате мира-2018

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Защитник «Зенита» Ибрагим Цаллагов поделился впечатлениями от выступления за петербургский клуб.

- Новый день - новые эмоции. Все для меня новое: и интенсивность тренировки, партнеры, требования к игре. Пытаюсь все это впитать.

- Кто вам помогал в адаптации?
- С Пашей Могилевцем общались, с Андреем Луневым и другими новичками. Со всеми по чуть-чуть общаюсь.

- Кто приехал с вами в Петербург и как вам один из самых красивых городов Европы?
- Пока погода не позволила насладиться красотами Петербурга, да и времени нет. Поначалу приехал с супругой, потом привезли всю семью.

-  Успели прочувствовать стиль команды и работу Луческу?
- Тренер предпочитает комбинационный футбол. Мы стараемся выполнять его требования.

- Какая ваша главная цель прямо сейчас?
- На данный момент хочется закрепиться в основе «Зенита», а потом выступить на чемпионате мира в составе сборной, - приводит слова Цаллагова официальный сайт «Зенита».  

Ибрагим Цаллагов: Одна из главных моих целей – сыграть на чемпионате мира-2018

Напомним, Цаллагов перешел в петербургский клуб 30 декабря 2016 года из «Крыльев Советов». В составе самарского клуба 26-летний защитник провел 17 матчей.

За петербургский клуб Цаллагов сыграл два полных матча и отметился голевой передачей.

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