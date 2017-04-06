Мужская сборная России проиграла десятый матч подряд на чемпионате мира по керлингу
На чемпионате мира по керлингу среди мужчин в Эдмонтоне (Канада)
очередное поражение потерпела сборная России. На сей раз россияне уступили
сборной Германии.
Итоговый счет матча – 9:7 в пользу немцев. Для сборной России
это десятое поражение подряд на турнире. Российская команда занимает последнее
место и в заключительном для себя матче завтра сыграет со сборной Шотландии.
Керлинг. Чемпионат мира
Мужчины
Эдмонтон (Канада)
Россия – Германия – 7:9 (2:0, 0:3, 1:0, 0:1, 1:0, 3:0, 0:1,
0:1, 0:1, 0:2).
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически