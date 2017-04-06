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Мужская сборная России проиграла десятый матч подряд на чемпионате мира по керлингу

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На чемпионате мира по керлингу среди мужчин в Эдмонтоне (Канада) очередное поражение потерпела сборная России. На сей раз россияне уступили сборной Германии.

Итоговый счет матча – 9:7 в пользу немцев. Для сборной России это десятое поражение подряд на турнире. Российская команда занимает последнее место и в заключительном для себя матче завтра сыграет со сборной Шотландии.

Керлинг. Чемпионат мира

Мужчины

Эдмонтон (Канада)

Россия – Германия – 7:9 (2:0, 0:3, 1:0, 0:1, 1:0, 3:0, 0:1, 0:1, 0:1, 0:2).

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