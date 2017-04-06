Н'Голо Канте: Азар – лучший игрок этого сезона, вы и сами видите, что он творит

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте назвал лучшего игрока текущего сезона, а также высказался о борьбе за чемпионский титул.

«Для меня все просто: лучший игрок этого сезона – Эден Азар. Очевидно, этот футболист является игроком мирового класса. Вы и сами видите, что он творит.

Что касается чемпионского титула, то нам нужно выиграть хотя бы шесть матчей из восьми. Конечно, «Тоттенхэм» очень сильный соперник, они хорошо играют, но борьбу никто не отменял.

Возможно, команда Маурисио Почеттино, как и «Ливерпуль» еще вернутся, поэтому нам важно сосредоточиться на себе. С математической точки зрения нам хватит и шести побед, но лучше выиграть все матчи. Тогда титул нам будет обеспечен», – цитирует француза Sky Sports.

На данный момент «синие» занимают первую строчку в таблице премьер-лиги, опережая «Тоттенхэм» на 7 очков, а «Ливерпуль» – на 12.

В нынешнем сезоне Азар провел во всех турнирах 33 матча, забил 13 голов и отдал 6 голевых передач.

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