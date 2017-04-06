В матче «Ньюкасл» - «Бертон» судья по ошибке назначил свободный вместо повторного пенальти

Матч 40-го тура английского чемпионшипа между «Ньюкаслом» и «Бертон Альбион» (1:0) ознаменовался грубой ошибкой главного арбитра Кейта Страуда.

В первом тайме, когда счет был еще 0:0, арбитр назначил пенальти в ворота гостей. Его реализовал игрок «Ньюкасла», однако его партнеры до удара вбежали в штрафную. По правилам судья должен был дать перебить пенальти, но вместо этого он назначил свободный в сторону ворот «Ньюкасла».

С видео эпизода вы можете ознакомиться здесь.