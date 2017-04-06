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В матче «Ньюкасл» - «Бертон» судья по ошибке назначил свободный вместо повторного пенальти

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 40-го тура английского чемпионшипа между «Ньюкаслом» и «Бертон Альбион» (1:0) ознаменовался грубой ошибкой главного арбитра Кейта Страуда.

В первом тайме, когда счет был еще 0:0, арбитр назначил пенальти в ворота гостей. Его реализовал игрок «Ньюкасла», однако его партнеры до удара вбежали в штрафную. По правилам судья должен был дать перебить пенальти, но вместо этого он назначил свободный в сторону ворот «Ньюкасла».

С видео эпизода вы можете ознакомиться здесь.


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