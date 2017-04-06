Харитонов поднялся на 16 строчек в рейтинге лучших тяжеловесов мира

Россиянин Сергей Харитонов значительно улучшил свои позиции в рейтинге лучших тяжеловесов мира.

После победы на турнире Bellator 175 над американцем Чейзом Гормли Харитонов поднялся на 16 строчек и сейчас занимает 40-е место.

Лучший из россиян в этом весе — Виталий Минаков. Он находится на 17-й позиции.

Напомним, что Сергей Харитонов победил Чейза Гормли в минувшую субботу нокаутом в первом раунде.

Рейтинг тяжеловесов

1. Стипе Миочич (США)

2. Фабрисио Вердум (Бразилия)

3. Алистар Оверим (Голландия)

4. Кейн Веласкес (США)

5. Джуниор дос Сантос (Бразилия)

...

17. Виталий Минаков (Россия)

19. Александр Волков (Россия)

25. Денис Гольцов (Россия)

26. Иван Штырков (Россия)

28. Федор Емельяненко (Россия)

30. Евгений Ерохин (Россия)

32. Алексей Олейник (Россия)

35. Сергей Павлович (Россия)

40. Сергей Харитонов (Россия)

45. Шамиль Абдурахимов (Россия)