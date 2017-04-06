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Антуан Гризманн: Мне начинают надоедать вопросы о трансфере в «Реал» или «Манчестер Юнайтед»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн ответил на вопросы журналистов после победного матча над «Реалом Сосьедад» в 30-м туре испанской примеры (1:0).

В частности, игрок сборной Франции порассуждал на тему возможного ухода в «Реал» или «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось, что клубы поборются за нападающего грядущим летом. 

«Не знаю, что сказать вам. Вы всегда задаете одни и те же вопросы. Уже много раз я говорил, что вижу свое будущее только в «Атлетико». Не хочу снова поднимать эту тему, поскольку мне это уже начинает надоедать. 

Матч с «Реалом»? Мы усердно работаем на тренировках, чтобы подойти к дерби в лучшем состоянии. Это очень важная игра для наших болельщиков. Надеюсь, «Атлетико» победит.

Что касается чемпионского титула, то здесь я не могу гадать. В прошлом сезоне на данном отрезке у нас было на девять очков больше. Конечно, мы постараемся выиграть все матчи, поскольку наша цель – Лига чемпионов», – приводит слова француза Goal.

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