«Эйбар» обыграл «Лас-Пальмас»

Матч 31-го тура чемпионата Испании между «Эйбаром» и «Лас-Пальмасом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Эйбара».

В составе победителей отличились Бебе и Адриан Гонсалес (с пенальти), еще один мяч в собственный ворота забил Айтами Артилес. У «Лас-Пальмаса» гол в активе Маурисио Лемоса.

«Эйбар» набрал 47 очков и занимает восьмое место. У «Лас-Пальмаса» 35 очков и 12-е место.

Чемпионат Испании. Примера

31-й тур