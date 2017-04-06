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«Эйбар» обыграл «Лас-Пальмас»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 31-го тура чемпионата Испании между «Эйбаром» и «Лас-Пальмасом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Эйбара».

В составе победителей отличились Бебе и Адриан Гонсалес (с пенальти), еще один мяч в собственный ворота забил Айтами Артилес. У «Лас-Пальмаса» гол в активе Маурисио Лемоса.

«Эйбар» набрал 47 очков и занимает восьмое место. У «Лас-Пальмаса» 35 очков и 12-е место.

Чемпионат Испании. Примера

31-й тур 

Матч

Эйбар - Лас-Пальмас - 3:1 (2:0)

Голы

Бебе 14 (1:0). Артильес 24 (2:0 - автогол). Лемос 62 (2:1). Гонсалес 66 (3:1 - пен.).

Состав

Эйбар: Родригес, Луна, Рамис, Лежён, Гарсия Д., Капа, Педро Леон (Пенья, 88), Гонсалес, Эскаланте (Ривера, 61), Гарсия К. (Энрих, 82), Бебе

Лас-Пальмас: Лисоаин, Артильес, Лемос, Симон, Лопеш, Монторо, Халилович, Момо, Меса (Сантана, 86), Виера (Боатенг, 72), Ливайя (Хесе, 78)

Предупреждения:

Лежён, 61; Гарсия Д., 74 - Ливайя, 8; Лопеш, 55; Симон, 64; Меса, 65; Хесе, 90

Судья:

Иглесиас Вильянуэва (Испания)

Место и дата

06 апреля 20:30, Мунисипаль де Ипуруа, Онлайн-трансляция


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