«Эйбар» обыграл «Лас-Пальмас»
Матч 31-го тура чемпионата Испании между «Эйбаром» и «Лас-Пальмасом»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Эйбара».
В составе победителей отличились Бебе и Адриан Гонсалес (с пенальти), еще один мяч в собственный ворота забил Айтами Артилес. У «Лас-Пальмаса» гол в активе Маурисио Лемоса.
«Эйбар» набрал 47 очков и занимает восьмое место. У «Лас-Пальмаса» 35 очков и 12-е место.
Чемпионат Испании. Примера
31-й тур
Матч
Эйбар - Лас-Пальмас - 3:1 (2:0)
Голы
Бебе 14 (1:0). Артильес 24 (2:0 - автогол). Лемос 62 (2:1). Гонсалес 66 (3:1 - пен.).
Состав
Эйбар: Родригес, Луна, Рамис, Лежён, Гарсия Д., Капа, Педро Леон (Пенья, 88), Гонсалес, Эскаланте (Ривера, 61), Гарсия К. (Энрих, 82), Бебе
Лас-Пальмас: Лисоаин, Артильес, Лемос, Симон, Лопеш, Монторо, Халилович, Момо, Меса (Сантана, 86), Виера (Боатенг, 72), Ливайя (Хесе, 78)
Предупреждения:
Лежён, 61; Гарсия Д., 74 - Ливайя, 8; Лопеш, 55; Симон, 64; Меса, 65; Хесе, 90
Судья:
Иглесиас Вильянуэва (Испания)
Место и дата
06 апреля 20:30, Мунисипаль де Ипуруа, Онлайн-трансляция