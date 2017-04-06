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Сандро Рамирес: О «Барселоне» у меня сложились самые теплые воспоминания

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший полузащитник «Барселоны» Сандро Рамирес, ныне выступающий за «Малагу», поделился ожиданиями от предстоящей встречи со своей бывшей командой в 31-м туре испанской примеры.

«Надеюсь, у Месси будет плохой день, потому что если он окажется в порядке, нам придется тяжело.

Конечно, «Барселона» – лучшая команда мира, а матч с каталонским клубом станет для меня чем-то особенном. Помню, как ко мне относились, вся команда поддерживала меня. Вообще, о «Барселоне» у меня сложились самые теплые воспоминания», – приводит слова Рамиреса Mundo Deportivo.

Напомним, хавбек покинул сине-гранатовых минувшим летом за 5 млн евро. На данный момент в его активе за «Малагу» в этом сезоне 22 матча, 9 голов и 2 голевые передачи.

Матч с «анчоусами» команда Луиса Энрике проведет 8 апреля.

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