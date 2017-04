Сеск в третий раз стал отцом

В семье полузащитника «Челси» Сеска Фабрегаса родился ребенок. Футболист стал отцом в третий раз.

Жена Сеска Даниэлла Семан родила сына, о чем игрок сообщил в своем твиттере. Супруги решили назвать сына Леонардо. Отметим, что у Сеска и Даниэллы уже есть две дочери - Лия и Капри. Кроме того, у супруги футболиста есть еще два ребенка от первого брака.

Tuesday night we welcomed our gorgeous boy, Leonardo Fàbregas Semaan to the world. Thank You @firstLadyD4 my love, for everything 👶🏻🎉❤️ pic.twitter.com/xbqD1t1LTA