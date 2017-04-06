Россиянин Окулов завоевал серебро на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

На чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Сплите (Хорватия) завершились соревнования у мужчин в весовой категории до 85 кг. Серебряную медаль завоевал российский спортсмен Артем Окулов.

Результат Окулова - 377 кг (165 в рывке + 212 в толчке). Первое место занял представитель Украины Александр Пелешенко. На третье поляк Кшиштоф Зварич. Чемпионат Европы будет проходить до 8 апреля.

Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы

Сплит (Хорватия)

Мужчины. До 85 кг

1. Александр Пелешенко (Украина) 386 кг (175+211)

2. Артем Окулов (Россия) 377 кг (165 + 212)

3. Кшиштоф Зварич (Польша) 358 кг (159+199).