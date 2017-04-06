Россиянин Окулов завоевал серебро на чемпионате Европы по тяжелой атлетике
На чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Сплите
(Хорватия) завершились соревнования у мужчин в весовой категории до 85 кг.
Серебряную медаль завоевал российский спортсмен Артем Окулов.
Результат Окулова - 377 кг (165 в рывке + 212 в толчке). Первое место занял представитель Украины Александр Пелешенко. На третье поляк Кшиштоф Зварич. Чемпионат Европы будет проходить до 8 апреля.
Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы
Сплит (Хорватия)
Мужчины. До 85 кг
1. Александр Пелешенко (Украина) 386 кг (175+211)
2. Артем Окулов (Россия) 377 кг (165 + 212)
3. Кшиштоф Зварич (Польша) 358 кг (159+199).
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