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Марчелло Липпи: «Ювентус» на одном уровне с «Реалом», «Барселоной» и «Баварией»

Источник:  Sky Sport ItalyКомментарии

Бывший главный тренер «Ювентуса» Марчелло Липпи считает, что команда сейчас не уступает по классу клубам, которые считаются главными претендентами на победу в Лиге чемпионов.

«Команда стала намного сильнее и добавила в уверенности в себе. У них потрясающий прогресс в Италии, но они прибавили и на международном уровне. Сейчас они на том же уровне, что «Реал», «Барселона» или «Бавария».

Эти соперники уже не будут для «Ювентуса» ночным кошмаром, как это было два-три года назад. Пока что эти клубы не встречались в Лиге чемпионов с командами с такой сильной защитой, как у «Ювентуса», - цитирует Липпи Sky Sport Italia.

Напомним, в 1/4 финала Лиги чемпионов «Ювентус» сыграет с «Барселоной». Матчи пройдут 11 и 19 апреля.

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