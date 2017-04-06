Корентен Толиссо: Было бы непросто отказать «Ювентусу»

Полузащитник «Лиона» Корентен Толиссо рассказал, где он хотел бы продолжить карьеру.

«Не знаю, правильно ли говорить, что я хочу покинуть «Лион», но я хотел бы продолжать расти как игрок. Посмотрим, где я смогу этого достичь.

Я могу уйти перед началом сезона, но решил, что еще не готов к новому повороту в карьере. Посмотрим, что будет дальше. Мы примем решение, которое будет наилучшим для меня.

«Ювентус» - это большой клуб. Посмотрим, что случится летом. Было бы сложно отказать такому клубу, как «Ювентус», но я приму решение позже исходя из своих интересов», - цитирует Толиссо RMC.

В текущем сезоне 22-летний Корентен Толиссо провел 38 матчей за «Лион» и забил 11 мячей при пяти голевых передачах.