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Давид Алаба: Хотим обыграть «Боруссию» и подойти к матчу с «Реалом» в хорошем настроении

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Защитник «Баварии» Давид Алаба поделился ожиданиями от матча против дортмундской «Боруссии». Командам предстоит сыграть в 28-м туре чемпионата Германии.

«Это особенный матч, плюс мы играем на своем стадионе. Я внимательно изучу игрока, которому буду противостоять. Мы хотим одержать победу, чтобы сохранить форму и подойти к матчу с «Реалом» с хорошим настроением. Это наша цель.

Карло Анчелотти такой же как и всегда. У него огромный опыт, он был и остается очень успешным. Мы чувствуем его спокойствие, и это идет нам на пользу», - цитирует Алабу официальный сайт «Баварии».

Матч «Бавария» - «Боруссия» состоится 8 апреля. Начало в 19:30 по Москве.

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