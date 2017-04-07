Никита Зайцев: Овечкин может делать все, что захочет, а у меня нет зарплаты в 10 млн $
Защитник «Торонто» Никита Зайцев прокомментировал намерение капитана «Вашингтона» Александра Овечкина отправиться на Олимпиаду-2018 вопреки позиции НХЛ.
- «Торонто» сейчас сосредоточен на предстоящей борьбе в плей-офф. Конечно, каждый хоккеист хочет сыграть
за свою национальную команду, особенно на Олимпиаде. Но пока не время
думать об этом.
У меня нет зарплаты в размере 10 млн долларов. А Овечкин – суперзвезда, и он может делать все, что захочет, - рассказал Зайцев.
Напомним, на этой неделе официальный сайт НХЛ официально объявил о том, что лига не отпустить своих игроков на Олимпийские игры-2018, которые пройдут в Пхенчхане.
Александр Овечкин заявил о том, что он все равно надеется принять участие в соревновании.
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