Никита Зайцев: Овечкин может делать все, что захочет, а у меня нет зарплаты в 10 млн $

Защитник «Торонто» Никита Зайцев прокомментировал намерение капитана «Вашингтона» Александра Овечкина отправиться на Олимпиаду-2018 вопреки позиции НХЛ.

- «Торонто» сейчас сосредоточен на предстоящей борьбе в плей-офф. Конечно, каждый хоккеист хочет сыграть за свою национальную команду, особенно на Олимпиаде. Но пока не время думать об этом.



У меня нет зарплаты в размере 10 млн долларов. А Овечкин – суперзвезда, и он может делать все, что захочет, - рассказал Зайцев.

Напомним, на этой неделе официальный сайт НХЛ официально объявил о том, что лига не отпустить своих игроков на Олимпийские игры-2018, которые пройдут в Пхенчхане.

Александр Овечкин заявил о том, что он все равно надеется принять участие в соревновании.



